Über 1,2 Promille – Lenkerin (38) baut betrunken Unfall, Auto überschlägt sich

Im aargauischen Boowald nahe Baden verursachte am Sonntagmittag eine alkoholisierte Autofahrerin einen Selbstunfall, bei dem ihr Mercedes-Coupé auf dem Dach landete. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt, ging am Sonntag kurz vor halb zwölf eine Meldung über einen Selbstunfall auf der Kantonsstrasse ein. Aufgrund der Meldung wurde die Polizei wie auch ein Rettungswagen aufgeboten.

Die 38-jährige Lenkerin war auf der Kantonsstrasse in Richtung St. Urban unterwegs, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Nachdem der Mercedes von der Strasse abgekommen war, überschlug er sich, bevor das Sport-Coupé auf dem Dach liegen blieb. Beim Überschlag verletzte sich die Solothurnerin leicht und musste anschliessend ins Spital gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in der Höhe von etwa 20’000 Franken.