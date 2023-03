Reinach BL: Lenkerin (66) ausser Kontrolle, Passantin nur leicht verletzt

Im Baselbieter Reinach lenkte am Donnerstagnachmittag eine 66-jährige Frau ihren Peugeot auf die Gegenfahrbahn. Was die Gründe für den Kontrollverlust waren, ist noch unklar.

Am Donnerstagnachmittag verursachte eine Personenwagenlenkerin auf der Baselstrasse in Reinach im Baselbiet einen Selbstunfall. Dieser ereignete sich nachmittags kurz vor halb drei. Dabei kam es zu leichten Verletzungen bei der Lenkerin und einer Fussgängerin. Dies teilt die Polizei Basel-Landschaft am Freitagnachmittag mit.