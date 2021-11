Gossau SG  – Lenkerin (82) bleibt auf Fussgängertreppe bei Kirche stecken

Am Samstagvormittag blieb eine Frau vor der Fussgängertreppe beim Andreas-Saal in Gossau stecken.

Am Samstagvormittag ist einer älteren Dame in Gossau SG ein kleines Malheur passiert. Die 82-Jährige hatte ihr Auto auf dem Vorplatz der Andreas-Kirche parkiert und wollte wegfahren. Anstatt der Zufahrt zur Merkurstrasse wählte die Frau den falschen Weg und landete auf der Fussgängertreppe beim Andreas-Saal, wo das Fahrzeug steckenblieb. Die Frau konnte weder vorwärts noch rückwärts fahren, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in ihrer Mitteilung. Weder sie noch Drittpersonen wurden bei dem Vorfall verletzt. Zusammen mit der örtlichen Feuerwehr konnte das Fahrzeug geborgen werden. Es entstand Sachschaden von wenigen Hundert Franken.