Walenstadt, 07.10.2020: Ein 75-jähriger Autofahrer verunfallte auf der A3 von Chur in Richtung Zürich. Kurz vor einem Tunnel in Walenstadt kam sein Auto aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und touchierte eine Mauer sowie das Tunnelportal. Daraufhin prallte das Fahrzeug laut der Kantonspolizei St. Gallen in die Tunnelwand.

Castiel GR, 12.10.2020: Aus noch nicht geklärten Gründen fuhr eine 75-jährige Frau in einer Linkskurve rechts in eine Stützmauer. Durch den Aufprall wurde die Lenkerin schwer verletzt. Nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung durch das Ambulanzteam der Alpinmedic Arosa wurde die Frau durch die Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Das Auto erlitt einen Totalschaden.

