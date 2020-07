Polizeimeldungen Mittelland

Lenkerin fährt auf der A1 in Signalschild und verursacht Stau

Am Dienstagmorgen kam es auf der A1 von Zürich Richtung Bern zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin kollidierte kurz nach der Verzweigung Schönbühl seitlich mit einem Lastwagen. Durch den Aufprall geriet die Lenkerin von der Fahrbahn ab und prallte dann am Hang in eine Signaltafel.