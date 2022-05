Frauenfeld: Lenkerin fährt bei Kreisel geradeaus – Auto stoppt mitten in Blumenbeet

Eine Autofahrerin war in der Nacht auf Mittwoch, kurz nach 2.15 Uhr, in Frauenfeld TG auf der Bahnhofstrasse in Richtung Bahnhof unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen fuhr sie geradeaus in den Schweizerhofkreisel, wo sie in einem Blumenbeet zum Stillstand kam, wie die Kantonspolizei Thurgau berichtet.