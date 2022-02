Courlevon FR – Lenkerin fährt Böschung hoch, Auto landet auf dem Dach

So sah das Auto nach dem Unfall im Kanton Freiburg aus.

Zwischen Courgevaux und Courtepin im Kanton Freiburg kam es am Mittwochabend zu einem Unfall. In einer Kurve bei Courlevon verlor eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr eine Böschung hinauf – und landete schliesslich auf dem Dach. Dies schreibt die Kapo in einer Medienmitteilung.