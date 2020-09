Polizeimeldungen Mittelland : Lenkerin fährt in LKW – Auto überschlägt sich

Auf der Autobahn A1 bei Niederbipp überschlug sich am Dienstag ein Fahrzeug. Die Lenkerin musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Das Auto erlitt Totalschaden.

Guttannen, 5. September: Eine Gruppe italienischer Motorradfahrer wurde an der Grimsel mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen. (Symbolbild)

Niederbipp, 8. September: Auf der Autobahn A1 überschlug sich am Dienstagmorgen ein Auto. Die Fahrzeuglenkerin wurde dabei verletzt und musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Die Frau fuhr bei einem Fahrspurenwechsel in einen LKW.

Niederbipp, 8. September: Auf der Autobahn A1 überschlug sich am Dienstagmorgen ein Auto. Die Fahrzeuglenkerin wurde dabei verletzt und musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Die Frau fuhr bei einem Fahrspurenwechsel in einen LKW.

Die Kantonspolizei Solothurn erhielt am Dienstagmorgen die Meldung, dass es auf der Autobahn A1 bei Niederbipp zu einem Unfall kam, bei dem sich ein Auto überschlagen hatte. Eine Frau wollte den Fahrstreifen wechseln und fuhr aus ungeklärten Gründen in den Anhänger eines Lastwagens. Dabei verlor die Lenkerin die Kontrolle über das Auto, welches sich überschlug und an einem Wildschutzzaun zum Stillstand kam. Die Frau zog sich durch den Unfall Verletzungen zu und musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Das Auto erlitt Totalschaden.