Valbella GR, 20.03.2021: Ein fahrunfähiger Lenker prallte am vermeintlichen Wohnort in ein bereits parkiertes Auto. Er hatte sich allerdings im Vorplatz vertan, es war nämlich nicht sein Zuhause. Nach dem Aufprall schob er das Auto noch weitere 20 Meter in eine Schneemauer. Der Mann ist seinen Fahrausweis los.

Am Montagmorgen kurz nach 7.30 Uhr fuhr eine 37-Jährige mit ihrem Auto von Au SG in Richtung Widnau SG. Dabei bemerkte sie, dass der Kofferraum nicht ganz geschlossen war und hielt daraufhin auf dem Pannenstreifen an. Nachdem sie den Kofferraum geschlossen hatte, fuhr sie mit ihrem Auto wieder auf den Normalstreifen zurück, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen.