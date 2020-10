Am Donnerstagmorgen kam es in Reinach BL zu einem Verkehrsunfall.

In der Brunngasse in Reinach BL kam es am Donnerstagmorgen gegen 9.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Laut Leser-Reporter ist ein Mercedes in das Schaufenster eines Supermarkts gefahren und hat die Scheibe zerstört. Die Baselbieter Polizei bestätigte den Sachverhalt, machte aber noch keine näheren Angaben zum Unfallhergang.