Lenkerin stoppt auf Überholspur und pinkelt auf die A1

Diese Szene bot sich einem News-Scout am Donnerstag um 17 Uhr.

Ein News-Scout wurde am Donnerstag von einem Auto überrascht, dessen Lenkerin auf der Überholspur der A1 im Aargau anhielt und auf die Strasse urinierte.

«Ich dachte, das gibts doch gar nicht», sagt ein News-Scout, der am Donnerstagabend auf der A1 in Richtung Aarau unterwegs war. Denn vor ihm bot sich eine unglaubliche Szene: Die Lenkerin eines SUV hatte ganz am linken Rand der Fahrbahn angehalten und war ausgestiegen, um sich hinzukauern und Wasser zu lösen. «Im Stau wäre das ja noch verständlich, aber der Verkehr rollte und stockte nur leicht», sagte der Augenzeuge. Die anderen Verkehrsteilnehmer hätten ausweichen und um den Wagen herumfahren müssen.