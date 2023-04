Hölstein BL: Ihre Tochter (9) sass auch im Auto – «Verdacht auf Alkoholeinfluss» 

Auf der Hauptstrasse in Hölstein BL kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall.

Am Dienstagnachmittag überschlug sich in Hölstein BL ein Auto infolge eines Selbstunfalls. Dabei wurden die 38-jährige Fahrzeuglenkerin und ihre neunjährige Tochter verletzt, so die Polizei Basel-Landschaft am Mittwochmorgen.