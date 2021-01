PolizeiTICKER mITTELLAND : Lenkerin verunfallt und prallt gegen Hausmauer

Eine Autofahrerin prallte am Sonntag in Schnottwil in eine Hausmauer. Die Lenkerin verletzte sich durch den Unfall und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

1 / 111 Schnottwil BE, 24. Januar: Eine Lenkerin verursachte in angetrunkenem Zustand einen Selbstunfall. Dabei wurden sie und ihr Beifahrer leicht verletzt. Kapo Solothurn Sorens FR, 12. Januar Ein Pannenhelfer wurde bei einem Unfall in Sorens schwer verletzt. Er wurde unter dem Pannenfahrzeug eingeklemmt. Die Kapo Freiburg sucht Zeugen des Unfalls. Kantonspolizei Freiburg Schnottwil SO, 28. Dezember: Eine Autofahrerin prallte am Sonntag aus ungeklärten Gründen in eine Stützmauer. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Fahrzeug auf die andere Strassenseite und prallte in eine Hausmauer. Kapo Solothurn

Die Kantonspolizei Solothurn erhielt am Sonntag die Meldung, dass es in Schnottwil SO zu einem Selbstunfall gekommen sei. Eine 35-jährige Lenkerin kam aus ungeklärten Gründen von der Strasse ab und verunfallte an einer Stützmauer. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Fahrzeug auf die andere Strassenseite und prallte dort in ein Gebäude. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Das Auto wurde mithilfe eines Krans geborgen.