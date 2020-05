Martigny VS

Lenkerin wendet auf Autobahn, nachdem sie falsch eingespurt war

Am Montagabend stoppte die Kantonspolizei auf dem Autobahnkreuz bei Martigny VS eine Falschfahrerin. Der Frau wurde der Führerausweis entzogen.

Sion VS, 20.02.2020: In Sion verunfallte ein Segelflugzeug östlich des Flughafens Sion bei der Landung.

Im Autobahntunnel A9 bei Siders VS wurde ein Automobilist mit einer Geschwindigkeit von 184 km/h geblitzt. Erlaubt wären dort 100 km/h.

Lenker (32) mit 184 km/h in Tunnel geblitzt

Eine 66-jährige Frau fuhr am Montagabend mit ihrem Personenwagen auf der Autobahn A1 von Martigny-Expos in Richtung der Verzweigung «Lausanne/Sitten». Dort wolle sie eigentlich nach Lausanne, spurte jedoch auf die Fahrbahn Richtung Sitten ein. Als sie ihre Versehen bemerkte, wendete sie ihr Fahrzeug und setzte die Fahrt in die Gegenrichtung fort.