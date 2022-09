St. Margrethen SG: Leo wird per GPS überwacht, damit er nicht gestohlen wird

Auf einem Facebook-Post sorgt sich eine Userin um eine Rassekatze mit einem GPS-Tracker am Hals, die sie seit zwei Tagen in St. Margrethen in einem Wald sichtet. Sie fragt, ob jemand die besonders aussehende Katze vermisst. In den Kommentaren wissen einige Bewohner und Bewohnerinnen bereits Bescheid: Es handelt sich um eine im Dorf bekannte Bengalkatze. «Das ist Leo. Er darf raus und sie ist bereits wieder zu Hause», antwortet eine Userin. Ein weiterer User vermutet ebenfalls, dass es sich um Leo handelt.