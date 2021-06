Leonardo DiCaprio kauft Villa für 7 Millionen – in der er nie leben wird

Das Immobilien-Portfolio von Leonardo DiCaprio ist beeindruckend: Eine Villa in L.A., die er von Madonna abgekauft hat, ein modernes Anwesen in Palm Springs und eine 23-Millionen-Dollar-Villa in Malibu sind nur ein kleiner Teil seiner Immobilien. Sein neustes Anwesen in Los Feliz, einem am Hang gelegenen Viertel in Los Angeles, wird er aber nicht selbst bewohnen: Das Haus ist für seine Mutter, Irmelin Indenbirken. Kostenpunkt: 7,1 Millionen US-Dollar, umgerechnet 6,4 Millionen Schweizer Franken.