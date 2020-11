In der Schweiz sollten sie in der Nacht auf Dienstag ihren Höhepunkt erleben.

In dieser Woche sind die Leoniden wieder sichtbar. Die meisten Meteoritenschauer sind in der Schweiz gemäss der Fach-Webseite «Time and Date» in der Nacht von Montag auf Dienstag zu erwarten. Glück für Sternengucker: die Nacht soll vielerorts wolkenlos bleiben und einen Blick auf den Himmel ermöglichen. Weil in der Nacht auf Montag Leermond war, stört kein Mondlicht beim Meteoriten-Beobachten. Pro Stunde sollen mit etwas Glück ein gutes Dutzend sichtbar sein.