Leopardin Tura kurz vor Zoo-Wiederöffnung eingeschläfert

Nach langer Krankheit musste die Amurleopardin Tura aus dem Walter-Zoo in Gossau SG eingeschläfert werden. Sie sei ein neugieriges, aufgewecktes Leopardenweibchen gewesen, das sich auch ab und zu mit seiner Schwester gezankt habe.

Kurz vor der Wiederöffnung des Walter - Zoos in Gossau müssen die Mitarbeiter d e n Besuchern e ine traurige Nachricht überbringen. Die Amurleopardin Tura musste eingeschläfert werden. « Tura hat ein beachtliches Alter erreicht. Vor vier Monaten konnten wir noch ihren 20. Geburtstag feiern » , sagt Zoodirektorin Karin Federer zu 20 Minuten . Wie es eben auch bei den Menschen ist, bekommen Gross katzen im Alter Krankheiten. Tura hatte ein Nierenleiden und s ah immer schlechter . In den letzten Monaten war sie fast blind. « Den richtigen Moment zu bestimmen, wenn man das Tier von seinen Leiden erlösen will , ist schwierig und muss von den Tierpflegern zusammen mit dem Tierarzt bestimmt werden » , sagt Federer. Man habe gemerkt, das s Tura beim L aufen Schmerzen hatte und immer müde r wurde.

Tura sei eine athletische und fitte Leopardin gewesen. Sie konnte aber auch ein wenig nervös sein, vor allem wenn es um das medizinische Training ging . « Wir trainieren mit den Leoparden das Impfen und Blutnehmen. Da hat sie immer toll mitgemacht, war aber manchmal nicht sehr geduldig » , so Federer.

Die Zoodirektorin hatte eine spezielle Beziehung zu Tura. Sie k a nnt e das Leopardenweibchen, seit dieses 2001 mit s e ine r Schwester von Dortmund nach Gossau SG gekommen war . Vor allem ein Erlebnis ist ihr bis heute im Gedächtnis geblieben. « In der Vergangenheit ging ich a bends nochmals in den Zoo und brachte den Amurleoparden ein Stückchen Fleisch. Das habe ich aber nie jemande m erzählt. Irgendwann reagierten die Gross katzen stärker auf mich als gewöhnlich , denn sie haben mich mit dem Fleisch in Verbindung gebracht . Das ist den Pflegern natürlich aufgefallen. Tura hat mich also bei den Pflegern verraten » , lacht Federer.

Babyleoparden waren immer ein Highlight

Auch die Besucher des Walter - Zoos sind von den Leoparden fasziniert. Einige seien sogar regelmässig nur wegen den Wildkatzen gekommen. « Der Leopard ist natürlich per se ein wunderschönes Tier. Die Grosskatzen hatten auch immer wieder Nachwuchs . Das war stets ein Highlight » , sagt Federer. Umso traurig er s e i e s nun, dass man Tura nicht mehr im Zoo besuchen kann. Auch ihre Schwester Nera und der männliche Leopard TJ haben in den letzten Jahren bemerkt, dass Tura nicht mehr die A lte war. « Ich hätte zwar gedacht, dass die beiden stärker auf den Tod von Tura reagieren. Geholfen hat aber bestimmt, dass sie b ei ihr waren , nachdem wir Tura eingeschläfert haben» , sagt Federer. Bereits in den vergangenen Jahren haben sich die Schwester Nera und TJ an anderen Dingen orientiert. « Sie haben g emerkt, dass Tura nicht mehr so stark auf sie reagiert e» , so Federer.