Sängerin Loi über Internet-Trolle, Hater und Selbstliebe

Die 20-Jährige sagt, dass es gerade am Anfang ihrer Karriere schwierig war, mit negativen Kommentaren umzugehen. Sie habe aber ein gutes Team, das ihr Rückhalt gebe, und auch die Familie, die sie immer wieder aufbaue.

Darum gehts Am 17. Mai tritt Sängerin Loi im Rahmen der Swiss Music Awards erstmals auf einer Schweizer Bühne auf.

Die 20-Jährige schaffte ihren Durchbruch mit der Single «Gold».

Mit 20 Minuten hat sie über ihren Umgang mit Hasskommentaren im Netz gesprochen.

Loi, dass das Internet kein Ponyhof ist, hast du selbst auch erfahren müssen. Erzählst du uns davon?

Negative Kommentare gibt es immer wieder mal. Einmal kam es aber zu einem richtigen Shitstorm. Bevor ich meine eigene Musik auf Tiktok geladen habe, habe ich viele Covers produziert – zum Beispiel meine Interpretation von «Without You» von The Kid Laroi. In dem Song heisst es «I can’t make a wife out of a hoe» («Ich kann aus einer H*re keine Frau machen»). Für meine Version habe ich das Wort «wife» mit «man» ersetzt. Bei einigen kam das gar nicht gut an und es folgten Kommentare, die teilweise unter der Gürtellinie waren.

Was wurde denn geschrieben?

Offensichtlich bin ich kein Model, habe nicht die Masse und dazu ein grosses Muttermal im Gesicht. Das ist das Erste, auf das sich die Leute stürzen, wenn sie etwas Negatives über mich sagen wollen. Ich finde es krass, wie manche Menschen einen darauf reduzieren, wie man aussieht. Das finde ich echt uncool, deshalb setzte ich mich für Body Positivity ein und teile meine Erfahrungen.

Wie gehst du mit dem Hate im Netz um?

Es ist jetzt nicht so, dass ich da komplett drüberstehe, jeder hat seine Unsicherheiten. Gerade am Anfang meiner Karriere, als ich 17 Jahre alt war, wusste ich nicht, wie ich damit umgehen soll. In dem Alter vergleicht man sich noch häufig mit anderen. Ich hatte zum Glück immer mein gutes Team und eine Familie, die mir den Rücken stärkt.

Was ist dein Rat an Menschen, die mit sich hadern?

Ganz wichtig: Die Leute da draussen, die etwas über dich schreiben, kennen dich nicht. Die sehen nur, was du von dir preisgibst, wissen aber nichts darüber, was in deinem Kopf vorgeht oder in welcher Situation du dich befindest. Ich glaube, wir alle können krass stolz auf uns sein. Wichtig ist auch, dass man lernt, sich selbst zu lieben. Wenn man das tut, kann einem niemand etwas Böses anhaben. Man muss begreifen, dass wir alle unterschiedlich sind und es nicht einfach einen Typ Mensch gibt.

Du boxt in deiner Freizeit – hilft dir das beim Abreagieren?

Boxen gibt mir unglaublich viel, ich habe letztes Jahr damit angefangen. Ich habe mir jetzt dabei noch nie eine Person vorgestellt, der ich eins runterhaue (lacht). Aber die negative Energie, die mir manchmal entgegenschlägt, kann ich damit schon gut loswerden.

Du performst bei den Swiss Music Awards, kennst du die Schweiz gut?

Ich bin ehrlich gesagt einfach ein paar Mal durchgefahren, ich hoffe aber sehr, dass ich nach den SMA ein wenig Zeit habe, mir noch ein paar Dinge anzuschauen. Auf meine erste grosse Show in der Schweiz freue ich mich jedenfalls sehr.

Du wirst auf der Bühne deinen Song «Gold» performen, mit dem du seit Wochen in den Schweizer Top 10 der meistgespielten Radiosongs bist. Jetzt wurde deine neue Single «News» veröffentlicht – worum geht es da?

Es geht um ein positives Gefühl, ein Kribbeln, das jetzt perfekt zum Frühling passt. Es geht darum, Dinge, die man immer negativ betrachtet hat, mit neuen Augen zu sehen und eine positive Lebenseinstellung zu haben.

