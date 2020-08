Bei Vorstellungsfoto in Kiel

Lernende am ersten Arbeitstag von Fahnenmast erschlagen

In Kiel wurde eine Lernende der Stadtverwaltung von einem Fahnenmast tödlich verletzt. Die Stadt trauert um die 23-Jährige.

Am Montag ist eine 23-jährige Frau vor dem Rathaus in Kiel an ihrem ersten Ausbildungstag von einem abgebrochenen Fahnenmast erschlagen worden.

Am Montag startete eine 23-Jährige bei der Kieler Stadtverwaltung in die Arbeitswelt. Zusammen mit 50 weiteren Lernenden posierte die junge Frau für ein gemeinsames Foto auf dem Kieler Rathausplatz. In diesem Moment fuhr ein Lastwagen in einen Fahnenmast, der sich in der Nähe befand. Dieser brach ab und stürzte auf die 23-Jährige. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.