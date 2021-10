Befragung – Lernende sind zufrieden mit der Lehre – mit der Berufsschule weniger

In diesen Branchen war die Zufriedenheit unter den Lernenden am grössten.

Homeoffice, Fernunterricht und Kurzarbeit: Die Pandemie veränderte nicht nur den Arbeitsalltag der Angestellten, sondern auch denjenigen der Lernenden. Wie eine Umfrage der Plattform «professional.ch» unter mehr als 1000 Lernenden zeigt, ist ein Grossteil der angehenden Berufsleute gut durch die Pandemie gekommen: Sie sind sogar so zufrieden mit ihrer Ausbildung wie seit Beginn der Erhebung im Jahr 2015 nicht mehr.

Geld allein macht nicht zufrieden

Respekt ist sowieso das zentrale Thema der befragten Lernenden. Für sie ist es der Faktor, der am meisten zur Zufriedenheit in der Lehre beiträgt. Danach folgt ein gutes Arbeitsklima, abwechslungsreiche Tätigkeiten und selbständiges Arbeiten. Nebenleistungen wie ein vergünstigtes Handy-Abo oder generell ein möglichst guter Lohn sind weniger entscheidend. «Für den passenden Beruf und die passende Firma sind die Jugendlichen sogar bereit, längere Arbeitswege in Kauf zu nehmen», sagt Anja Iseli von «professional.ch».



Spuren hinterlässt die Pandemie laut Umfrage aber doch. Den Berufsschulunterricht, der teils online stattfinden musste, war für viele Lernende ein Problem. Die meisten Befragten sagen, dass die Qualität des Unterrichts gelitten habe. Danach folgen Schwierigkeiten mit der Konzentration im Unterricht sowie grundsätzlich Motivationsprobleme.