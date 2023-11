Lernende: Trotz Teuerung seit Jahren gleicher Lohn

In mehreren Berufen hat sich der Lohn für Lernende seit Jahren nicht verändert.

Die Teuerung sorgt in vielen Berufen für Lohnerhöhungen.

Schweizer Arbeitnehmende dürfen sich im Durchschnitt über 1,8 Prozent mehr Lohn auf dem Bankkonto freuen. Da die Teuerung in diesem Jahr jedoch bei 2,2 Prozent liegen dürfte, verlieren sie trotzdem. Die Kaufkraft schwindet. Ein besonders düsteres Bild zeigt sich bei den Lernenden, wie eine Analyse der Zeitungen der CH Media zeigt. In mehreren Berufen hat sich der Lohn seit Jahren nicht verändert.

Das sind die Verlierer

Für angehende Fleischfachmänner und Fleischfachfrauen gibt es seit 2015 immer gleich viel Lohn. Der Einstiegslohn beträgt 900 Franken. Berücksichtigt man die kumulierte Teuerung in diesem Zeitraum, können sich die heutigen Lernenden sechs Prozent weniger leisten als noch ihre Vorgänger vor acht Jahren.

Ebenfalls das Nachsehen haben die Lernenden in Bäckereien und Konditoreien. Die Lohnempfehlung des Verbandes liegt bei 800 Franken im ersten Lehrjahr. Veränderungen hat es seit Jahren auch hier nicht gegeben. Das gleiche Bild zeigt sich bei den Fachmännern und Fachfrauen Gesundheit.

Das sind die Gewinner

Das fordert die Unia

Die Gewerkschaft Unia fordert in den jeweiligen Gesamtarbeitsverträgen für Lernende Mindestlöhne, einen 13. Monatslohn sowie den Teuerungsausgleich. «Lernende werden von vielen Arbeitgebern als billige Arbeitskräfte missbraucht. Sie verdienen einen fairen Lohn, der den Wert ihres Beitrags anerkennt. Darüber hinaus kann ein angemessener Lohn den Mangel an Auszubildenden in bestimmten Berufen beheben, indem er die Ausbildung attraktiver macht», heisst es im Papier. Die Zeitungen der CH Media rechnen jedoch mit einem Widerstand. Die Kantonalverbände und Lehrbetriebe gäben die Lohnhoheit wohl nicht gern ab.