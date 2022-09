Deitingen SO: Lernender (18) erleidet Stromschlag auf 30 Meter hohem Silo

Als ein Landwirt und ein 18-jähriger Lernender in Deitingen SO eine Fräse in den Silo hinunterlassen wollten, riss aus derzeit unbekannten Gründen das Stromkabel. Der 18-Jährige erlitt einen Stromschlag, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung schreibt. Die Polizei rückte sofort aus, dazu eine Ambulanz und Angehörige der Feuerwehren Biberist und Deitingen.