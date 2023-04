Ein Töfffahrer (16) hat sich am Sonntag in Hünenberg einer Polizeikontrolle entzogen. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Später wurde der Töfffahrer festgenommen.

Verfolgungsjagd in Zug :

Verfolgungsjagd in Zug : Lernfahrer (16) braust mehrere Kilometer vor Polizei davon

1 / 4 Die Zuger Polizei wollte am Sonntag in Hünenberg einen Töfffahrer anhalten, der zu schnell unterwegs war. (Symbolbild) 20min/Michael Scherrer Die Kontrolle fand an der Maschwanderstrasse statt. Von dort floh der Töfffahrer über mehrere Kilometer von der Polizei. Google Street View Die Zuger Polizei nahm die Verfolgung auf, musste diese aber aufgrund der Verhältnismässigkeit abbrechen. Zuger Polizei

Darum gehts Ein Töfffahrer (16) ist am Sonntag vor einer Polizeikontrolle geflohen.

Die Polizei verfolgte den 16-Jährigen über mehrere Kilometer.

Der Töfffahrer hat bei der Flucht mehrere Verkehrsregeln gebrochen.

Wegen der Verhältnismässigkeit musste die Polizei die Verfolgung aufgeben.

Die Polizei konnte ihn schliesslich an seinem Wohnort festnehmen.

An der Maschwanderstrasse in Hünenberg hat die Zuger Polizei am Sonntag eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Gegen 11.45 Uhr wollte die Polizei einen Töfffahrer anhalten und kontrollieren, weil dieser zu schnell unterwegs war. «Der Lenker missachtete jedoch das Haltezeichen eines Polizisten und setzte seine Fahrt unvermittelt fort», teilte die Zuger Polizei.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf: «Der Zweiradlenkende reagierte auch bei der anschliessenden Nachfahrt der Polizeipatrouille weder auf das Sondersignal noch auf die Frontmatrix ‹Stop Polizei›», heisst es in der Mitteilung. Der Töfffahrer war rasant unterwegs und fuhr via Knonau, Cham, Hünenberg weiter in Richtung Rotkreuz.

Töff und Lernfahrausweis sichergestellt

Dabei überschritt er das Tempolimit mehrmals massiv. Er missachtete auch ein Rotlicht und überholte ein Auto auf dem Trottoir. Und: Das Nummernschild seines Töffs hatte er teilweise abgeklebt. «Aufgrund der Verhältnismässigkeit und um keine Personen zu gefährden, entschlossen sich die Einsatzkräfte, die Nachfahrt in Cham zu beenden.»

Die Polizei leitete jedoch sofort Ermittlungen ein. Wenig später konnte der 16-Jährige an seinem Wohnort im Kanton Zug festgenommen werden. Nach der Befragung wurde er am Sonntagabend seinen Eltern übergeben. Der 16-Jährige muss sich nun vor der Jugendanwaltschaft verantworten. Das Töff wurde sichergestellt. Die Jugendanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Den Lernfahrausweis musste der 16-Jährige abgeben.