Suhr AG - Lernfahrer (17) baut mit 1,2 Promille Unfall und flüchtet

Ein Lernfahrer hat in Suhr AG die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Ein 17-jähriger Lernfahrer verursachte am Sonntag kurz nach zwei Uhr einen Selbstunfall. Auf dem Gönhardweg in Suhr AG war der Schweizer ohne Begleitperson unterwegs, als er die Herrschaft über sein Auto verlor. Dieses prallte dabei gegen einen Zaun, eine Sitzbank und die Grundstücksbepflanzung. Das Auto konnte er unverletzt verlassen, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.