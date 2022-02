Sembrancher VS - Lernfahrer (17) verursacht Unfall – Mitfahrer (18) schwer verletzt

In den frühen Morgenstunden des Sonntags verunfallte bei Sembrancher VS ein Auto mit fünf jungen Erwachsenen an Bord. Der 17-jährige Lernfahrer am Steuer verlor aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr gegen den linken Fahrbahnrand. Daraufhin überschlug sich das Auto und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.