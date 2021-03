In Russikon, Berg am Irchel, Langnau am Albis und Seuzach hat die Polizei am Samstag die Geschwindigkeit kontrolliert. (Symbolbild)

Die Kantonspolizei Zürich hat am Samstag an mehreren Orten im Kanton Kontrollen durchgeführt. Am Nachmittag wurde in Russikon, Berg am Irchel, Langnau am Albis und Seuzach mit Messgeräten die Einhaltung des Tempolimits kontrolliert. Dabei wurde in Russikon kurz vor 15 Uhr ein 41-jähriger Autofahrer gestoppt, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Italiener war mit 126 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs. Ihm wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen.