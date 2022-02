St. Gallen  – Lernfahrer (56) baut Unfall und beschuldigt seine Tochter

Gegenüber der Polizei gab der Mann an, seine Tochter sei zur Tatzeit am Steuer gesessen.

In so einen Pfosten prallte der 56-Jährige. (Symbolbild)

Der 56-jährige Lernfahrer war an einem Samstagnachmittag letzten Dezember auf der Autobahn A1 von Rheineck her kommend Richtung St. Gallen gefahren. Ein blau-weisses «L»-Schild war am Auto keines angebracht, genauso wenig sass eine gesetzlich vorgeschriebene Begleitperson auf dem Beifahrersitz. Bei der Ausfahrt Neudorf verliess der Lernfahrer die Autobahn, heisst es im Strafbefehl. In der scharfen Rechtskurve fuhr der Lernfahrer geradeaus statt nach rechts, krachte in einen Pfahl und fuhr darauf rund 20 Meter in die schneebedeckte Wiese neben der Autobahnausfahrt.