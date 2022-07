Sursee LU: Lernfahrer kracht mit Auto rückwärts in Bus und landet in Hecke

Ein Autofahrer fuhr am Freitag kurz vor zehn Uhr von Sursee in Richtung Mauensee. Auf der Höhe der Bushaltestelle Breiten beabsichtigte er, sein Fahrzeug zu wenden, weshalb er bei der Haltestelle rückwärts fuhr. Gleichzeitig fuhr ein Gelenkbus von Sursee in Richtung Mauensee.



Der Autofahrer nahm den Bus wahr und wollte bremsen, betätigte jedoch das Gaspedal. Das Auto touchierte den Bus, fuhr danach in einem Rechtsbogen rückwärts über eine Wiese und kam in einer Lorbeerhecke zum Stillstand, wie die Luzerner Polizei mitteilt.



Der 37-jährige Autofahrer war im Besitz eines Lernfahrausweises und ohne Begleitperson unterwegs. Ihm wurde der Ausweis zu Handen der Administrativbehörde abgenommen. Verletzt wurde beim Unfall niemand, es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 15'000 Franken.