Unfall in Herisau: Lernfahrer (25) weicht aus – Auto landet auf Seite

Herisau AR : Lernfahrer weicht aus – Auto landet auf Seite

In Herisau AR wich ein Lernfahrer (25) am Mittwochnachmittag einem abbiegenden Fahrzeug aus und kollidierte mit der Gemeindehaustreppe. Das Auto kam auf der linken Seite liegend zum Stillstand. Am Dienstag kollidierte ein 80-Jähriger mit einer Betonmauer.