Guntmadingen SH

Lernfahrerin prallt mit Töff in Leitplanke und verletzt sich schwer

Im Kanton Schaffhausen ist eine 35-jährige Motoradfahrerin verunfallt. Sie musste von der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Bei einem Selbstunfall mit einem Motorrad in Guntmadingen SH hat sich am Sonntagabend eine Frau schwer verletzt. Das teilte die Schaffhauser Polizei am frühen Montagmorgen mit.