Kinostarts April 2022: «Les Olympiades» zeigt Pariser Millennials im Liebes-Wirrwarr

In «Les Olympiades» stehen drei Millennials in ihren Dreissigern im Zentrum.

«Les Olympiades»

«Les Olympiades» spürt den Liebschaften, Karrieren und Struggles von drei Millennials nach – und zeigt zahlreiche Sexszenen: Camille (Makita Smaba), Emilie (Lucie Zhang) und Nora (Noémie Merlant) sind in ihren Dreissigern und leben in den Hochhausblocks des titelgebenden 13. Pariser Arrondissements namens Les Olympiades.

Karaoke und Liebeskummer

Emilie (die in einem Callcenter jobbt) singt in ihrer Wohnung gerade nackt Karaoke, als Camille, ihr Untermieter, mit dem sie immer wieder im Bett gelandet ist, sie verlässt. Während er keine Lust auf eine Beziehung hat, realisiert Emilie, dass sie sich verliebt hat.

Die drei treffen aufeinander

Nora wird an der Uni ausgegrenzt, schmeisst ihr Jura-Studium und baut im Internet eine enge Beziehung zum Camgirl Amber Sweet (Jehnny Beth) auf. Sie nimmt einen Job bei der Immobilienfirma an, wo sie auf Camille trifft. Camille fühlt sich direkt von Nora angezogen – tricky wirds, als die Firma für einen chinesischen Kunden eine Übersetzerin braucht und Émilie wieder ins Spiel kommt.

«Downtown Abbey: A New Era»

Nordengland und Südfrankreich

«Downtown Abbey: A New Era» spielt im Jahr 1928 an zwei Schauplätzen: Lady Mary Crawley (Michelle Dockery) hat einen Filmdreh in ihrem Familienanwesen in Yorkshire genehmigt, bei dem die Schauspielerin Myrna Dalgleish (Laura Haddock) im Zentrum steht – bald werden auch Bedienstete Teil des Films.