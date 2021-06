Alfred Heer - «Lesbenverein» – SVP-Nationalrat sorgt am Frauenstreik für einen Eklat

Am Frauenstreik in Bern kam es am Montag zu einem Zwischenfall, wie die Zeitungen von Tamedia berichten. Demnach pöbelte SVP-Nationalrat Alfred Heer in Richtung Streikende. Gemäss Anwesenden habe Heer mehrfach «Lesbenverein» gerufen. Ein Mann am Nebentisch und mehrere Demonstrantinnen stellten den 59-Jährigen zur Rede, woraufhin er begann «SVP! SVP!» zu skandieren.