Tala Safwan: «Lesbische Untertöne» – populäre Tiktokerin in Saudiarabien verhaftet

Eine Tiktokerin ist wegen eines Clips in Saudiarabien verhaftet worden.

Die Polizei in dem streng konservativen Königreich beharrt jedoch auf dem Standpunkt, das Video könne die öffentliche Moral verletzen. Mit ihren kurzen dunklen Haaren und ihrem ausdrucksstarken Gesicht richtet sich die junge Vloggerin mit ihrem fröhlichen, beschwingten Stil an Teenager.

Sie soll die Gemeinschaft «beleidigt» haben

Ihre Videos haben einprägsame, boulevardeske Überschriften, in denen sie über Fernsehsendungen und Themen diskutiert, die von ihren Followern und Followerinnen eingesandt werden. Meistens geht es dabei um Beziehungen und peinliche Situationen. Sie plant Streiche und führt Herausforderungen durch – genau wie viele andere erfolgreiche Influencerinnen auf der ganzen Welt.

In dem Clip, der ihr nun zum Verhängnis wurde, sieht man sie mit einer saudischen Freundin plaudern, die sie zu sich nach Hause einlädt. Ihre anschliessenden Äusserungen wurden von den saudischen Behörden als sexuell anzüglich interpretiert. Dies löste eine grosse Kampagne gegen sie aus – auf Twitter kursierte ein Hashtag mit der Übersetzung «Tala beleidigt die Gesellschaft». Die Beschuldigte wehrt sich dagegen und sagt, dass sie missverstanden worden sei. Sie bestreitet, dass ihre Kommentare einen «lesbischen Unterton» enthielten – ein Thema, das in Saudiarabien nach wie vor öffentlich tabuisiert wird. Tala sagte weiter, der Clip sei aus dem Kontext des vollständigen Videos herausgerissen worden, um einen Skandal zu provozieren.

Eltern beschweren sich wegen Youtube

Während der Proteststurm in den sozialen Medien anhielt, gab die Polizei in der saudischen Hauptstadt Riad bekannt, dass sie eine Anwohnerin verhaftet habe, «die in einer Sendung im Gespräch mit einer anderen Frau mit sexuellem Inhalt und Andeutungen auftrat, die sich negativ auf die öffentliche Moral auswirken könnten.»