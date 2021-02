Dies, nachdem Leserin Justyna Spiess in einer Ferienwohnung alte Gewürze fand. Die Community wurde ebenfalls fündig, wie nachfolgende Bilder zeigen.

News-Scout Justyna Spiess entdeckte kürzlich in einer angemieteten Ferienwohnung Lebensmittel, die schon vor mehr als 10 Jahren abgelaufen waren. Eines der Gewürze hatte seine besten Tage bereits 18 Jahre hinter sich. «Ich war schon ein wenig perplex», sagte Spiess. Bei den Gewürzen waren die Behälter zudem allesamt versiegelt. Es könne ausgeschlossen werden, dass die Gewürze nachgefüllt wurden. Daraufhin fragte 20 Minuten die Community, ob sie auch abgelaufene Lebensmittel zuhause stehen hat. Am Morgen wurde die Mailbox praktisch geflutet von uralten Gewürzen, Getränken oder Dosen. Einige der Produkte, die bei der 20 Minuten Community zuhause, im Geschäft, in der Ferienwohnung oder bei Freunden herumstehen, warten teilweise schon über 40 Jahre, dass sie verbraucht werden.