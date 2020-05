Aktualisiert vor 6min

Leser fotografieren Himmelsspektakel über der Ostschweiz

In der Ostschweiz lohnt es sich am Sonntagnachmittag in den Himmel zu schauen. Wie zahlreiche Leserbilder zeigen, ist ein Halo zu sehen.

von Nadine Wozny

Ein Halo, fotografiert in Chur. Leser-Reporter Ein Bild aus Thal SG. Leser-Reporter Rheinschlucht. Leser-Reporter

Mehrere Leser-Reporter haben Fotos von einem Halo über der Ostschweiz gemacht.

Ein Halo kann durch Brechung und Reflexion von Licht an Eiskristallen der Schleierwolken entstehen.

«Über der Linthebene ist die Sonne mit einem Heiligenschein zu sehen», schreibt ein Leser-Reporter. Ein anderer berichtet: «Ein Regenbogenring umkreist die Sonne.»

Zahlreiche weitere Personen haben in der Ostschweiz ebenfalls einen sogenannten Halo fotografiert. So etwa in der Rheinschlucht, in Thal SG oder in Chur.

Ein Halo kann durch Brechung und Reflexion von Licht an Eiskristallen der Schleierwolken entstehen. Die häufigste Erscheinung ist der 22-Grad-Halo. Das Licht wird dabei 22 Grad von der Sonne weg gebrochen.