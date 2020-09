… berichteten mehrere Leser-Reporter am Freitagabend.

Mehrere Leser-Reporter meldeten am Freitagabend, dass sich ein Heissluftballon, etwa auf der Höhe von Männedorf, nur knapp über der Wasseroberfläche des Zürichsees befinde. «Der Ballon kam immer weiter runter, dann näherten sich auch schon verschiedene Boote und ein etwas grösseres Schiff», so eine Leserin. «Der Ballon wurde dann in Richtung Seeufer auf der Seite der Goldküste geschleppt», berichtet eine weitere.