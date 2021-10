«Bin der Loser des Tages» - Leser tippt haarscharf am Euromillions-Jackpot vorbei

In der Euromillions-Lotterie wurde am Dienstag um den Rekord-Jackpot gespielt. Die potenzielle Gewinnsumme: 236 Millionen Franken. Doch niemand tippte auf die richtigen Zahlen und Sterne . Diese lauteten: 6, 13, 22, 45 und 49 mit den Sternenummern 10 und 11. Viel Pech hatte 20-Minuten-Leser Vilas K.* aus Hegnau ZH. Er tippte auf die Zahlen 7, 14, 21, 45, 48 und die Sternennummern 8 und 12. Er lag also bei einer Zahl richtig. Bei den anderen Zahlen tippte der 39-Jährige entweder eine Stelle zu hoch oder eine zu tief. Einzig bei einer Sternennummer betrug die Differenz zwei Zahlen. Bei fünf richtigen Zahlen und einem richtigen Stern hätte es immerhin noch knapp 2 Millionen Franken gegeben. Insgesamt gewannen am Dienstag neun Personen diese Summe.

Mehr Glück am Freitag?

«Ich habe die Zahlen selber angekreuzt», so der Pechvogel. «Ich habe mich natürlich zuerst geärgert, aber nun kann ich bereits wieder darüber lachen.»



Er spiele nur selten Lotto. Als er aber an seinem Arbeitsort in Uster an einem Kiosk vorbeigelaufen sei und den grossen Jackpot gesehen habe, habe ihn das Lottofieber gepackt. «Ich sollte nun wohl ein Crowdfunding starten – vielleicht spendet mir jemand etwas aus Mitleid», sagt K. mit einem Lachen.



Auch wenn er sich selbst, als «Loser des Tages» bezeichnet, lässt sich Vilas nicht entmutigen. Am Freitag wird er erneut um den 236-Millionen-Jackpot spielen.

*Name der Redaktion bekannt