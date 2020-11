1 / 8 Dies Playstation 5 ist begehrt. Dieses Foto stellte der Betrüger online. privat Seit dem Verkaufsstart am 19. November ist die Konsole in der Schweiz restlos ausverkauft. privat In die Bresche springen Zwischenhändler, die sich eine goldene Nase verdienen wollen. privat

Darum gehts Die Playstation 5 ist restlos ausverkauft. Viele Zwischenhändler verdienen sich auf Onlineplattformen eine goldene Nase.

Auch Betrüger tummeln sich auf den Verkaufsplattformen. Y. S. wurde nun Opfer eines Betrügers.

Die Plattform Tutti.ch empfiehlt Geschädigten, so schnell wie möglich bei der Polizei Anzeige zu erstatten.

Bereits kurze Zeit nach dem Verkaufsstart war die Playstation 5 (PS5) in der Schweiz restlos ausverkauft. Vom Run auf die neue Gamekonsole profitieren mittlerweile zahlreiche Zwischenhändler, die die PS5 auf Onlinemarktplätzen für bis zu 2500 Franken inserierten. In einem anderen Fall boten über 100 Personen über 700 Franken bloss für die Kartonschachtel der PS5. Doch nicht nur Geschäftemacher, auch Betrüger wittern nun die grosse Chance. Y. S. aus Basel, der bisher noch keine Konsole ergattern konnte, wurde so Opfer einer Betrugsmasche.

«Ich sammle Konsolen, daher war ich umso glücklicher, eine Playstation zu finden, für die ich keinen astronomisch hohen Preis zahlen musste», sagt S. 600 Franken habe der Verkäufer auf der Plattform Tutti.ch verlangt, für S. ein «fairer Deal». Zudem sei der Verkäufer extrem nett gewesen. «Vor der Überweisung des Geldes stellte ich ihm kritische Fragen, die er alle gekonnt und freundlich beantwortete.» Stutzig gemacht habe ihn einzig, dass der Verkäufer das Geld auf das Konto einer Onlinebank überwiesen haben wollte. «Da ich aber sowohl den Namen als auch den Wohnort und die Telefonnummer des Verkäufers zu wissen glaubte, sah ich keinen Anlass, ihm zu misstrauen.»

Angst vor Vergeltungsaktion

Nach der Bezahlung habe der Verkäufer bestätigt, dass er das Geld erhalten habe, und versprochen, die Playstation 5 zu schicken. «Danach habe ich nichts mehr von ihm gehört», so S. Wenige Tage später sei er direkt von Tutti.ch darüber informiert worden, dass das Angebot des Verkäufers wegen Betrugsverdachts von der Plattform genommen worden sei. Der Kundendienst der Onlineplattform schreibt: «Sei vorsichtig: Mach keine Zahlungen im Voraus und schicke dem Verkäufer keine persönlichen Dokumente. Brich im Zweifelsfall den Kontakt zum Verkäufer ab.»

Zu diesem Zeitpunkt war es für S. schon zu spät, das Geld bereits vom Konto abgebucht. «Ich befürchte, dass ich mein Geld nie wiedersehen werde», sagt S. Der Verlust wiege schwer, da er finanziell nicht auf Rosen gebettet sei. «Ich habe mein ganzes Erspartes für die Fake-PS5 verschwendet.» Weil er jetzt den Verkäufer angezeigt hat, fürchte er sich vor einer Vergeltungsaktion. «Der Betrüger kennt meinen Wohnsitz. Ich habe grosse Angst, dass er mir etwas antut.» Trotzdem will er nun auf die PS5-Betrugsmasche aufmerksam machen.

Anzeige gegen Verkäufer erstattet

Laut Y. S. hat sich Tutti.ch, das wie 20 Minuten zur TX Group gehört, bei ihm für den Vorfall entschuldigt und den Verkäufer von der Plattform ausgeschlossen. «Es tut mir sehr leid, dass Sie Opfer eines Betrügers geworden sind. Leider können wir in solchen Fällen nichts Weiteres tun, da wir ausschliesslich eine Plattform zur Verfügung stellen, auf der Käufer und Verkäufer miteinander in Kontakt treten können», schreibt Tutti.ch in einem Mail.

«Wir raten Geschädigten, so schnell wie möglich bei der Polizei Anzeige zu erstatten und uns den Vorfall zu melden», so Tutti.ch-Sprecherin Patrizia Negri. Allgemein überprüfe man bei gemeldeten Verdachtsfällen die angegebenen Nutzer sofort auf verdächtiges Verhalten. Werde tatsächlich eine betrügerische Tat festgestellt, werde das entsprechende Konto umgehend gesperrt. «Zudem arbeiten wir in diesen Fällen eng mit der Präventionsabteilung für digitale Delikte der Polizei zusammen und stellen unseren Nutzern Sicherheitstipps über unsere Website zur Verfügung», so Negri.

Wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt auf Anfrage bestätigt, ist in der Sache Anzeige eingereicht worden. Die Ermittlungen laufen.