Das Phänomen kann auch am Tag vorkommen. Bild: 3. Januar, 2017, Nendaz GR.

Was ist denn das? Eine Leserin konnte ein seltenes Wetter-Phänomen fotografieren: den Halo-Mond.

Am Dienstagabend konnte ein seltenes Naturschauspiel beobachtet werden: Der Mond war zeitweise von einem hellen Kreis umgeben, wie ein Foto einer Leserin aus Münchenbuchsee BE zeigt. «Meine Tochter war gerade mit Hund draussen, als sie das Phänomen entdeckte», sagt die Leserin.

Beim Wetter-Phänomen dürfte es sich um den sogenannten Halo-Effekt handeln. Er entsteht dadurch, dass Licht an Eiskristallen reflektiert und gebrochen wird. Meistens geschieht dies an Cirruswolken in einigen tausend Metern Höhe.