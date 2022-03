Mitchell Ryan : «Lethal Weapon»-Schauspieler stirbt mit 88 Jahren

Mitchell Ryan ist an einem Herzversagen in Los Angeles gestorben. Bekannt war er aus Filmen wie «Lethal Weapon» und «Dharma & Greg».

Der aus dem ersten Film der «Lethal Weapon»-Reihe und der Sitcom «Dharma & Greg» bekannte Schauspieler Mitchell Ryan ist tot. Er sei am Freitag im Alter von 88 Jahren zu Hause in Los Angeles an Herzversagen gestorben, teilte seine Stieftochter Denise Freed dem Magazin «The Hollywood Reporter» mit.

Ryan war mehr als 50 Jahre lang als Schauspieler tätig. In «Lethal Weapon» war er ein General, der zum Heroinschmuggler wurde. In «Dharma & Greg» in den 90ern spielte er den wohlhabenden und exzentrischen Vater der Hauptfigur Greg. In der Seifenoper «Dark Shadows» spielte Ryan in den 1960er Jahren Burke Devlin. Doch wurde er wegen seiner Alkoholprobleme entlassen. Diese räumte Ryan in seiner Autobiografie «Fall of a Sparrow» aus dem Jahr 2021 ein.