Letizia von Spanien zeigt sich in Lack und Leder

Auch wenn uns von Schnee und Eis noch einige Grad trennen – die Weihnachtszeit steht direkt vor der Tür. Und sie kommt nicht allein: Mit von der Partie ist das alljährliche Kopfzerbrechen darum, welche Looks zu Firmenfeiern, Weihnachtsmarktbesuchen und Familienfesten passen, wenn man auf Pailletten, Glitzer und Lurex so gar keine Lust hat. Du gehörst zur gerade erwähnten Sorte Mensch? Dann könnte Letizia von Spanien dir als perfekte Inspiration dienen.

Wie sieht dein Look für die Weihnachtsfeiern in diesem Jahr aus?

Der Royal, der für seinen guten Stil bekannt ist, enttäuscht auch beim letzten öffentlichen Auftritt nicht: Letizia kommt in Lack und Leder – aber nicht so, wie du jetzt denkst.

Lack und Leder, aber zahm: So chic stylt Letizia Lederhose und Lack-Pumps.

Ganz in Rot

Sie kombiniert einen weinroten Jumper zur farblich passenden Hose (beides von Hugo Boss). Statt bei der Farbe variiert sie beim Material: Diese Hose ist aus Leder. Die spitzen Pumps aus bordeauxfarbenem Lack von Lodi setzen dem Look sprichwörtlich die Krone auf.

Die Pumps in Bordeaux passen farblich perfekt.

Letizias Favoriten-Look

Der Ton-in-Ton-Look mit rotem Leder ist übrigens kein Unbekannter in der königlichen Garderobe: Letizia besitzt einen Rock und eine Jacke im gleichen Stil, die sie gerade im Oktober zur Buchmesse in Frankfurt ausführte. Auch die Schuhwahl wirkt vertraut. Die spitzen, roten Pumps kommen mit Lackspitze daher. Die Stilformel scheint sich also bereits bewährt zu haben.