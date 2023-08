Weltklasse Zürich: 14 Mal WM-Gold geht im Letzigrund an den Start

Neben den Weltmeisterinnen und Weltmeistern zeigt sich auch die Schweizer Leichtathletik-Elite an Weltklasse Zürich. Was liegt für die Einheimischen drin?

Sprintstar Noah Lyles startet an Weltklasse über 200 m. In Budapest gewann der 26-Jährige WM-Gold über 100 m, 200 m und mit der 4x100-m-Staffel. 100-m-Weltmeisterin Sha'Carri Richardson will sich auch im Letzigrund den Sieg holen.

Weltklasse Zürich: Darum gehts Nicht weniger als 14 Weltmeisterinnen und Weltmeister sind in Zürich.

Am Diamond-League-Meeting im Letzigrund soll ein weiterer Sieg her.

Auch die Schweizer Leichtathletik-Elite möchte am Donnerstag ein Wörtchen mitreden.

Weltklasse Zürich wartet mit einem Weltklasseaufgebot auf, 14 Weltmeisterinnen und Weltmeister von Budapest starten am Diamond-League-Meeting. Das sind die Highlights.

200 m Männer

Noah Lyles, der Weltmeister über 100 m, 200 m und mit der 4x100-m-Staffel, sagt: «Ich liebe den Druck, das macht einen Wettbewerb aus. Wenn jeder die Krone will, seine beste Leistung zeigt, davon träume ich.» Er sei in Zürich, um Spass zu haben, so der 26-jährige US-Amerikaner. «Ich fühle mich besser als vor dem 200-m-Final in Budapest. Auch wenn ich den Weltrekord nicht knacke, gebe ich immer 100 Prozent», sagte er am Mittwoch anlässlich einer Medienkonferenz.

Lyles hatte sich nach der WM mit einem Statement Gehör verschafft: Der Sprinter meinte, was das eigentlich soll, dass sich der NBA-Meister (der besten Basketballliga der Welt) als Weltmeister betitelt. Es sei doch ein Titel, der in den USA vergeben werde. Nicht so wie der WM-Titel in der Leichtathletik. Diese Aussage kam bei einigen NBA-Stars nicht gut an, sie beschwerten sich auf Social Media. Keiner, der nicht seiner Meinung war, nahm aber persönlich Kontakt mit Lyles auf, wie er gegenüber 20 Minuten bestätigte. Er kenne selber einige Basketballer und diejenigen stimmten mit ihm überein – es sind alles keine US-Spieler. «Wenn sie nach Hause fahren, werden sie nicht als Weltmeister, sondern als NBA-Champions gefeiert», so Lyles. Auch Fussballspieler hätten ihm zugestimmt.

100 m Frauen

Die aktuelle Weltmeisterin Sha’Carri Jackson (USA) trifft auf die Schweizer Sprintpionierin Mujinga Kambundji. «Das macht mich stolz, dass ich so vielen jungen Athletinnen ein Vorbild sein kann.» Was liegt denn für die 31-Jährige drin, die ihren verletzten Fuss noch immer spürt? «Das ist schwierig zu sagen, ich habe seit Budapest nicht viel trainiert. Ich bin einfach glücklich, dass ich hier vor heimischem Publikum rennen kann», sagt die Bernerin.

Sie ist froh, hat sie in diesem Jahr nur noch zwei Rennen zu absolvieren und kann dann die Saison beenden. «Mein Körper benötigt Erholung, er wurde wegen der Verletzung anders beansprucht», sagte Kambundji.

Weitsprung Männer

Die WM war für den Appenzeller eine Enttäuschung. Simon Ehammer schaffte es zwar in den Final, war nach den ersten drei Sprüngen aber nicht unter den besten acht und musste den Wettkampf beenden. Es war ein bitterer Moment. Das auch, weil der 23-Jährige bei seinem zweiten Sprung um 7 Millimeter übertreten hatte. Dieser Satz wäre ansonsten weit über 8 m gewesen und hätte nach Eugene im letzten Jahr – da holte er Bronze – für eine weitere WM-Medaille sorgen können.

Ehammer ärgert sich über den knapp ungültigen Versuch. SRF

Diese Enttäuschung hat der eigentliche Zehnkämpfer verdaut, es seien seither doch einige Tage vergangen. «Ich fühle mich gut, dieses Mal muss ich einfach einen Zentimeter weiter hinten abspringen, dann geht es weit», konnte er wieder scherzen. Nach der WM wurde er gefragt, weshalb er keinen Sicherheitssprung gemacht habe. Dazu sagte Ehammer: «Ein Sicherheitssprung nützt mir nichts, mit 7,87 m gewinne ich auch nichts. Darum gehe ich immer auf gute Sprünge.»

Programm-Highlights am Donnerstag 18.48: Hochsprung Männer – mit Gianmarco Tamberi (ITA) und Loïc Gasch (SUI)

18.55: 400 m Frauen – Alica Schmidt (GER), Annina Fahr, Julia Niederberger, Giulia Senn (SUI)

19.18: Stabhochsprung Männer – Armand Duplantis (SWE)

19.21: 400 m Männer – Dany Brand, Lionel Spitz, Ricky Petrucciani (SUI)

19.51: 110 m Hürden Männer – Jason Joseph, Finley Gaio (SUI)

20.04: 400 m Hürden Männer – Karsten Warholm (NOR), Julien Bonvin (SUI)

20.15: 100 m Frauen – Sha’Carri Richardson (USA), Mujinga Kambundji (SUI)

20.24: Weitsprung Männer – Simon Ehammer (SUI)

20.53: 800 m Frauen – Audrey Werro, Lore Hoffmann (SUI)

21.04: 200 m Frauen – Shericka Jackson (JAM)

21.33 100 m Hürden Frauen – Danielle Williams (JAM), Ditaji Kambundji (SUI)

21.41: 200 m Männer – Noah Lyles (USA), William Reais (SUI)

21.52: 4x100-m-Staffel Frauen (zwei Schweizer Teams)

400 m Frauen

Sie ist nicht nur auf der Bahn, sondern auch auf Social Media ein Star: Die Deutsche Alica Schmidt rennt über die Bahnrunde. Weshalb sie überzeugt ist, über die 400 m auch Fussball-Superstar Erling Haaland in die Schranken zu weisen, hat sie im Interview mit 20 Minuten verraten.

Stabhochsprung Männer

Versucht sich der schwedische Rekordhalter Armand Dulpantis mit einem neuen Weltrekord? Aktuell liegt dieser outdoor bei 6,21 m. Aufgestellt hat der Schwede den Bestwert vor einem Jahr an der WM in Eugene.

Hochsprung Männer

Was waren das für Szenen an den Olympischen Spielen in Tokio 2021? Der Italiener Gianmarco Tamberi und der Katari Mutaz Essa Barshim standen beide bei 2,37 m Höhe. Die beiden einigten sich darauf, dass beide Gold gewinnen, beendeten so das Stechen und den Wettbewerb. Danach freuten sie sich gemeinsam. Im Letzigrund sind sind sie ein weiteres Mal Gegner – wer springt dieses Mal höher?

Stabhochsprung Frauen

Bereits am Mittwoch waren die Stabhochspringerinnen im Zürcher HB aktiv, zum ersten Mal seit 2019: Mit Nina Kennedy (Australien) und Katie Moon (USA) sprangen die Co-Weltmeisterinnen von Budapest um den Sieg. Diesen sicherte sich Kennedy mit 4,91 m, neuer australischer Rekord. Die Schweizerin Angelica Moser, an der WM noch Fünfte, wurde im HB mit 4,66 m Vierte.

