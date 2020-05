Deutlich über der Norm

Die letzten 12 Monate waren so warm wie nie

Der aktuelle Mai wird der zwölfte Monat in Folge mit überdurchschnittlichen Temperaturen – eine neue Rekordserie. Zudem waren die letzten zwölf Monate so warm wie nie.

Während der letztjährige Mai kühl war, kann sich die Schweiz derzeit an einem milden Wetter erfreuen. Dabei wird dieser Mai im Vergleich zur Norm 1981 bis 2010 ein Grad wärmer sein, wie die Meteorologen von Meteo Schweiz berechnet haben. Damit reiht er sich in die letzten Monate ein: «Die Schweiz erlebt eine ununterbrochene Folge von zwölf Monaten, die im landesweiten Mittel milder waren als die Norm 1981−2010», schreibt Meteo Schweiz.

Neue Rekordserie

Die Meteorologen des Bundes stellen fest, dass von Juni 2019 bis Mai 2020 das landesweite Mittel 2,1 Grad über der Norm 1981−2010 lag. «Neben dem markanten Temperaturanstieg in den letzten Jahrzehnten zeigt sich die laufende Klimaänderung in der Schweiz auch in der deutlichen Zunahme von milden und sehr milden Monaten.»