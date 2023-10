VW T6 California: Beliebter Camper-Van läuft aus – letzte Chance bis März 2024

Van-Life – im Camperbüssli ungebunden durch die Gegend zu ziehen, die Welt zu sehen und, falls nötig, einfach von unterwegs zu arbeiten, diesen Traum hegen nach wie vor viele. Doch der während der Pandemiejahre entstandene Boom, der zu absurd hohen Occasionspreisen von Campervans und zu langen Wartezeiten für Neuwagen führte, hat sich wieder etwas gelegt. Der Run auf den VW T6 California hat während der Pandemie dazu geführt, dass der T6 zwischenzeitlich in die Top 5 der meistverkauften Autos in der Schweiz aufgerückt war. Aktuell liegt das Modell wieder auf Rang 71, was für ein Nutzfahrzeug immer noch ein gutes Ergebnis ist.

Beliebt ist der VW-Camper aber nach wie vor – doch bald gibt es ihn nicht mehr. VW wird zwar weiterhin einen California anbieten, dieser wird dann aber auf dem T7 Multivan aufbauen, der auf einer PW-Plattform (MQB) basiert. Für die echten Fans, die jetzt noch schnell einen T6 California wollen, gibt es aber gute News: Die Produktion wurde bis März 2024 verlängert, noch kann der beliebteste Campervan der Schweiz bestellt werden, sowohl als rudimentärer Beach als auch als voll ausgestatteter Ocean, mit Front- und auch mit Allradantrieb.

Kompetenz bis ins Detail

Wieso der T6 California trotz einigen Alternativen wie der Ford Nugget, der Renault Trafic SpaceNomad oder der Mercedes-Benz Marco Polo die klare Nummer eins ist, wollten wir selbst herausfinden. Zwar nicht im echten Van-Life, aber immerhin in zwei Wochen auf verschiedenen Camping-Plätzen und freien Stellplätzen in der Schweiz. Und etwas, das den California zu Recht so beliebt macht, zeigt sich dabei schnell: Jedes kleine Detail an seiner Camping-Ausstattung ist clever konstruiert und wohldurchdacht. Hier ist die grosse Erfahrung, die der Hersteller über viele Jahrzehnte gesammelt hat, deutlich spürbar.

Zwei oben im Aufstelldach und zwei unten im Heck: Zu viert wird es zwar kuschelig eng im VW, doch einen bequemen Schlafplatz findet jeder. VW Was man unterwegs braucht, ist da, funktioniert und ist platzsparend und einfach zugänglich in das Fahrzeug integriert. VW Alle wichtigen Camping-Funktionen wie Aufstelldach, Standheizung, Kühlschrank oder die Beleuchtung werden auf einem Touchscreen kontrolliert. VW

Kurz gesagt: Was man unterwegs braucht, ist da, funktioniert und ist platzsparend und einfach zugänglich in das Fahrzeug integriert. Das fängt beim automatisch auf Knopfdruck hochfahrenden Aufstelldach an und geht über clever eingerichtete Schränke oder die einfach montierbare Dusche im Heck bis hin zur digitalen Neigungsanzeige oder der programmierbaren Standheizung. Und die vier Schlafplätze – zwei oben, zwei unten – sind inzwischen so bequem, dass auch ältere Semester problemlos darin schlafen können.

Gepaart wird das mit einem durchzugsstarken und sparsamen 2-Liter-Dieselmotor, Automatikgetriebe und, auf Wunsch, Allradantrieb – damit kann man auch mal ein entlegenes Plätzchen ansteuern. Und da der T6 California mit 4,90 Metern Länge und 1,99 Metern Höhe in jede Tiefgarage passt, kann er sogar im Alltag verwendet werden. Erhältlich ist der Bestseller im Schlussspurt-Angebot ab 58’130 Franken (Beach Liberty) respektive ab 67’380 Franken (Ocean Liberty) – wie gesagt, nur noch bis nächsten März.