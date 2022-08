Grossbritannien : Letzte Chance für Archie (12) abgelehnt – Menschenrechtsgerichtshof greift nicht ein

Ein Berufungsantrag vor dem Strassburger Tribunal wurde am Mittwochabend abgelehnt – der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte will sich nicht in die Entscheidungen britischer Gerichte einmischen.

1 / 5 Am 3. August 2022 lenhte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Entscheidung über die lebenserhaltenden Massnahmen für einen unheilbar kranken Jungen in Grossbritannien ab. Screenshot/Privat Archie liegt seit einem Unfall im April 2022 im Koma. Screenshot/Privat Hollie Dance und Paul Battersbee führen seit Wochen einen verzweifelten Rechtsstreit, um ihren Sohn Archie gegen den Rat der Ärzte am Leben zu halten. Facebook/poledanceuk

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat eine Entscheidung über die lebenserhaltenden Massnahmen für den unheilbar kranken Archie Battersbee in Grossbritannien abgelehnt. Das Gericht in Strassburg teilte am Mittwochabend mit, es werde nicht in die Entscheidung der nationalen Gerichte eingreifen, die Behandlung des zwölf Jahre alten Buben zu beenden.

Das Spital, in dem der zwölfjährige Archie behandelt wird, wollte die künstliche Beatmung und andere Massnahmen eigentlich am Vormittag einstellen. Seine Eltern hatten erfolglos darum gekämpft, britische Gerichte dazu zu bringen, das Royal London Hospital am Abstellen der Geräte zu hindern.

Keine Aussicht auf Genesung

Der Junge war im April bewusstlos aufgefunden worden. Seine Eltern vermuten, dass er an einer schief gelaufenen Internet-Mutprobe teilgenommen haben könnte. Ärzte haben Archie schwere Hirnschäden attestiert und erklärt, eine fortgesetzte lebenserhaltende Behandlung sei nicht in seinem besten Interesse.

«Wir werden Archie bis zum Ende nicht aufgeben», sagte seine Mutter vor dem Urteil des EGMR. Die Familie ziehe auch Angebote aus anderen Ländern, Archie zu behandeln, in Erwägung.

Am Dienstag war die Familie mit einem Antrag vor dem obersten britischen Gerichtshof gescheitert, mit dem sie die Fortsetzung der Behandlung ihres Sohnes erreichen wollte. Das Gericht befand, Archie habe keine Aussicht auf Genesung und werde voraussichtlich auch bei fortgesetzter Behandlung in den nächsten Wochen an Organ- oder Herzversagen sterben. Die Richter stimmten mit der Entscheidung eines untergeordneten Gerichts überein, dass eine Weiterführung der Behandlung den Tod des Jungen nur verzögern würde.





