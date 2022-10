Trauer in Indien : Letzte Ehre für «vegetarisches» Krokodil

In einem 3000 Jahre alten Hindutempel in Südindien wurde ein heilig verehrtes Krokodil beigesetzt. Dieses soll nie ein anderes Tier oder einen Menschen angegriffen haben.

In einem Hindutempel in Südindien ist ein «vegetarisches» Krokodil gestorben.

Babia wurde am Montagmorgen leblos im See treibend aufgefunden, nachdem das Reptil Berichten zufolge mehrere Tage lang keine Nahrung zu sich genommen hatte. Es habe den für seine aufwändigen Skulpturen bekannten Sri-Ananthapadmanabha-Swamy-Tempel in Kasaragod im südlichen Bundesstaat Kerala bewacht und fast 80 Jahre lang in dem dazugehörigen See gelebt, sagte Tempelsekretär Ramachandran Bhat am Montag der Nachrichtenagentur AFP.