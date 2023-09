Wegen «Letzter Generation»: Bleibt Brandenburger Tor orange?

Sind sie diesmal zu weit gegangen? Mitglieder der Klimaaktivisten-Gruppe «Letzte Generation» haben am 17. September bei einer ihrer Aktionen das Wahrzeichen von Berlin, das Brandenburger Tor im Stadtteil Mitte, mit oranger Farbe gesprüht. Ihr Ziel: ein Zeichen fürs Klima setzen. «Wir sind an dem Ort, der in unserer Geschichte für friedliche Wendepunkte steht», sagte die 21-jährige Regina Stephan, die an der Aktion beteiligt war. Aber auch wenn bei der «Bemalung» keine Gewalt im Spiel war, sind die Folgen für das über 200 Jahre alte Bauwerk enorm. Denn die Farbe lässt sich bisher nicht vollständig entfernen.