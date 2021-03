Letzte Hoffnung auf die Abfahrt : So will man den Weltcupfinal in Lenzerheide retten

Am Dienstag wurde das zweite angesetzte Abfahrtstraining abgesagt. Nun soll am Mittwoch ein Monsterprogramm durchgeführt werden. Die Männer und Frauen absolvieren am Morgen ein Training und nach dem Mittag das Rennen.