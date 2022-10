Zermatt im Pech : «Natur hat Veto eingelegt» – auch Frauen-Rennen am Matterhorn abgesagt

Die Männer-Rennen wurden in Zermatt bereits am Samstag abgesagt.

Noch unklar war an diesem Tag, wie es mit den Rennen der Frauen am ersten November-Wochenende aussieht. Die finale Schneekontrolle fand zu diesem Zeitpunkt noch nicht statt, am Dienstag wurde diese durchgeführt – und das Ergebnis ist bitter: So fallen nach den Männer-Rennen auch jene der Frauen ins Wasser.